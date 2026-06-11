СМИ: Новая пенсионная программа появится в России

Ее фундамент - корпоративные пенсии и взносы работодателей. Как ожидается, при трудоустройстве россиян автоматически подключат к системе накоплений, однако они смогут отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет, однако власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильные ведомства предстоящей осенью.

Как заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, речь идет об установленной пенсионной программе — новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников. Она будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС), главное отличие которой — стимулирование личных накоплений граждан и госсофинансирование до 36 тыс. рублей в год. В новой программе такой механизм не предполагается, но возможны налоговые льготы, как для сотрудников, так и для компаний.

В НАПФ отметили, что потенциал корпоративных пенсионных программ сегодня крайне высок. Если вовлеченность вырастет хотя бы до 20%, корпоративные программы охватят примерно 15 млн человек, а это уже практически каждый десятый житель страны.

Ранее экономист назвал условия для единовременного получения пенсионных накоплений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

