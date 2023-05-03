Эксперт назвал способы вычислить слежку через камеру смартфона
Есть несколько способов вычислить слежку через камеру смартфона, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.
По его словам, прежде всего, есть необходимость посмотреть, получают ли приложения доступ к камере. В положительном случае его нужно отключить. Также непрерывная работа камеры может привести к быстрой разрядке телефона. Проверив расход энергии можно в пункте меню «Аккумулятор».
Кроме того, непрерывная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит интернет-трафика.
Ранее эксперты дали рекомендации против взломов смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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