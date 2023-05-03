Эксперт назвал способы вычислить слежку через камеру смартфона

По его словам, прежде всего, есть необходимость посмотреть, получают ли приложения доступ к камере. В положительном случае его нужно отключить. Также непрерывная работа камеры может привести к быстрой разрядке телефона. Проверив расход энергии можно в пункте меню «Аккумулятор».

Кроме того, непрерывная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит интернет-трафика.

Ранее эксперты дали рекомендации против взломов смартфонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

