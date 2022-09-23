Стало известно о необходимости отключать смартфон от Сети

По его словам, одним из оснований является большое потребление трафика, которое может говорить об активности вредоносных программ. В этом случае нужно подключиться к Wi-Fi и запустить антивирусную программу.

Отследить потребление трафика можно в настройках гаджета или через личный кабинет сотового оператора.

Современные смартфоны регулярно собирают данные о своих владельцах и следят за их разговорами. Рекомендовано ограничить доступ приложений к диктофону, камере, и геолокации: это минимизирует слежку с помощью телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

