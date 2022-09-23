Стало известно о необходимости отключать смартфон от Сети
Существуют ситуации, когда необходимо срочно отключить смартфон от интернета, и о них нужно знать, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.
По его словам, одним из оснований является большое потребление трафика, которое может говорить об активности вредоносных программ. В этом случае нужно подключиться к Wi-Fi и запустить антивирусную программу.
Отследить потребление трафика можно в настройках гаджета или через личный кабинет сотового оператора.
Современные смартфоны регулярно собирают данные о своих владельцах и следят за их разговорами. Рекомендовано ограничить доступ приложений к диктофону, камере, и геолокации: это минимизирует слежку с помощью телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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