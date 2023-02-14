Число пенсионеров в России снизилось за год на 232 тыс. человек

На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 млн пенсионеров, что на 0,6% или 232 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК.

В том числе, в 2022 году на 372,3 тыс. человек снизилось число получателей страховой пенсии по старости. Также почти на 7% (600 тыс. человек) уменьшилось число работающих пенсионеров, до 7,9 млн человек. Это минимум с 2004 года.