Число пенсионеров в России снизилось за год на 232 тыс. человек
На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 млн пенсионеров, что на 0,6% или 232 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК.
В том числе, в 2022 году на 372,3 тыс. человек снизилось число получателей страховой пенсии по старости. Также почти на 7% (600 тыс. человек) уменьшилось число работающих пенсионеров, до 7,9 млн человек. Это минимум с 2004 года.
Средний размер пенсии по итогам года, как отмечает издание, вырос на 14% и составил 20,6 тыс. руб., социальной пенсии — 12,1 тыс. руб. (рост на 18,9%). Разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров в прошлом году увеличился почти 5 тыс. руб., тогда как годом ранее был 3,5 тыс. руб.
В 2022 году россияне заявили, что считают приемлемой пенсию в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Почему это невозможно, объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН. По ее словам, пенсия должна замещать 40% утраченного заработка. «Если у нас в стране сейчас средняя заработная плата не составляет 100 тысяч рублей, конечно, пенсия не может 40 тысяч составлять», - пояснила депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru