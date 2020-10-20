Эксперты рассказали, как отключить слежку через смартфоны

Отключить сбор данных о владельце смартфона можно, если удалить ряд приложений, рассказал агентству «Прайм» руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.

Эксперт отметил, что полностью отключить слежку не получится, если за человеком следят спецслужбы. Однако иногда достаточно отключить эту возможность для тех, кто собирает личные данные для персонализированной рекламы.

Он добавил, что практически каждое установленное приложение следит за пользователями, причем люди сами открывают доступ к камере, микрофону, сообщениям и списку контактов. Эта информация анализируется и продается третьим лицам, в основном, в рекламных целях.

Эксперт предложил отключить мобильный интернет, wi-fi и bluetooth, чтобы свести к минимуму передачу личных данных. Однако после повторного включения этих функций, информация все равно будет отправлена. «В эпоху всеобщей цифровизации приватности и личных данных фактически не существует», – заключил Черток.

Ранее эксперт в беседе с НСН рассказал, как определить слежку через смартфон.

