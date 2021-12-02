Эксперт назвал самый популярный новогодний подарок для детей

Специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков заявил, что плюшевые тигры являются наиболее популярным подарком для детей на Новый год, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его словам, продажи символа 2022 года стали расти ещё в ноябре, причём покупают игрушечных тигров, в том числе, для друзей и коллег.

«Лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке», - отметил эксперт.

Молотков добавил, что плюшевый тигр размером порядка 20 см обойдётся не дороже 700 рублей, однако ближе к празднику цена может вырасти.

Ранее в Германии в связи с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера в немецком городе Кобург фабрика плюшевых медведей создала коллекционную плюшевую игрушку, прототипом которой стала политик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИгрушкиДетиПодаркиНовый Год
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