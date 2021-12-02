Эксперт назвал самый популярный новогодний подарок для детей
Специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков заявил, что плюшевые тигры являются наиболее популярным подарком для детей на Новый год, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, продажи символа 2022 года стали расти ещё в ноябре, причём покупают игрушечных тигров, в том числе, для друзей и коллег.
«Лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке», - отметил эксперт.
Молотков добавил, что плюшевый тигр размером порядка 20 см обойдётся не дороже 700 рублей, однако ближе к празднику цена может вырасти.
Ранее в Германии в связи с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера в немецком городе Кобург фабрика плюшевых медведей создала коллекционную плюшевую игрушку, прототипом которой стала политик.
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