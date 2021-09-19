В Германии продаются коллекционные плюшевые медведи в образе Меркель
В связи с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в немецком городе Кобург фабрика плюшевых медведей создала коллекционную плюшевую игрушку, прототипом которой стала политик. Об этом сообщает ZIET ONLINE.
Медвежата Меркель, одетые в красные пиджаки и черные брюки, со сложенными ромбом пальцами, выйдут партией 500 штук. Игрушка стоит 189 евро.
Одного медвежонка из коллекции преподнесут в подарок Ангеле Меркель, пишет Газета.ru.
Фабрика изготавливает плюшевых медведей по образу известных людей: одного из канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта, бывших президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта, Авраама Линкольна, королевы Великобритании Елизаветы II и других. Производители создают не детские игрушки, а предметы искусства, утверждает директор предприятия Мартин Германн.
Напомним, срок полномочий канцлера Германии Ангелы Меркель истекает в 2021 году.
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