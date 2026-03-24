Водителям напомнили, когда нужно менять документы на автомобиль

Регистрационные документы на автомобиль необходимо обновлять при изменении личных данных владельца, таких как фамилия или место жительства, иначе они могут считаться недействительными. Об этом сообщает RT со ссылкой на специалистов в области автоправа.

По их словам, учет автомобиля напрямую связан с паспортными данными владельца, а не с адресом регистрации. Поэтому при переезде сведения о собственнике в документах на машину автоматически не обновляются.

Автомобилисты потребовали ужесточить наказание для шумных водителей

Отмечается, что при изменении персональных данных, включая смену фамилии или постоянного места жительства, требуется заменить документы на транспортное средство.

В противном случае свидетельство о регистрации и водительское удостоверение могут быть признаны недействительными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
