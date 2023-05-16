Эксперт назвал самые привлекательные для клещей участки человеческого тела
Эксперт по выживанию Антон Москаев перечислил самые привлекательные для клещей части тела человека. Об этом сообщил портал NEWS.ru.
По мнению Москаева, необходимо тщательно осмотреть себя после отдыха на природе или прогулки в парке. Чаще всего клещи присасываются за ухом, под коленкой, к шее, также клещей можно найти на ягодицах, в паху, на плечах, в районе подмышек, на животе и внутренних частях предплечий.
Эксперт отметил, что клещи очень долго ищут место, к которому присосутся, благодаря этому их можно успеть снять.
Кроме того, добавил Москаев, уже в апреле в домашней аптечке должны появиться противоклещевые таблетки или капли для домашних животных. Излюбленные места обитания энцефалитных клещей, по словам эксперта по выживанию, — леса, поля, высокая трава, пустыри, лужайки, чаще с ними можно столкнуться на влажных тенистых участках.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что тропические клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, но не всегда являются ими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru