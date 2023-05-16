Эксперт назвал самые привлекательные для клещей участки человеческого тела

По мнению Москаева, необходимо тщательно осмотреть себя после отдыха на природе или прогулки в парке. Чаще всего клещи присасываются за ухом, под коленкой, к шее, также клещей можно найти на ягодицах, в паху, на плечах, в районе подмышек, на животе и внутренних частях предплечий.

Эксперт отметил, что клещи очень долго ищут место, к которому присосутся, благодаря этому их можно успеть снять.

Кроме того, добавил Москаев, уже в апреле в домашней аптечке должны появиться противоклещевые таблетки или капли для домашних животных. Излюбленные места обитания энцефалитных клещей, по словам эксперта по выживанию, — леса, поля, высокая трава, пустыри, лужайки, чаще с ними можно столкнуться на влажных тенистых участках.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что тропические клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, но не всегда являются ими. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

