Эксперт назвал простые способы замедлить процесс старения

По его словам, это физическая активность, здоровый сон, отказ от пищевых добавок, наличие в рационе большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от экзотических диет.

Стил отмечает, что достаточно десяти минут регулярных ежедневных прогулок, чтобы получить положительный эффект. При этом нельзя переусердствовать на тренировках, так как чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни.

Как сообщалось, отказ от употребления спиртных напитков способен продлить жизнь на 28 лет.

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, что самыми опасными для здоровья алкогольными напитками являются коктейли.

