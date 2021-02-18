Перечислены способы продлить молодость и жизнь

Продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на геронтолога, члена-корреспондента РАН, профессора Владимира Хавинсона.

По его словам, для этого нужно соблюдать простые советы экспертов, среди которых - правильное питание. С этой целью необходимо ограничивать калорийность рациона и обязательно включать в него фрукты и овощи.

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Также необходим подвижный образ жизни. Кроме того, чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо полностью отказаться от табака и ограничить себя в алкоголе, считает процессор.

Продолжительность сна имеет важное значение для защиты от сердечной недостаточности.

По словам экспертов, у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Речь идет о сне продолжительностью от семи до восьми часов каждую ночь.

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ФОТО: pixabay.com
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