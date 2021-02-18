Перечислены способы продлить молодость и жизнь
Продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно, сообщает РИА Новости со ссылкой на геронтолога, члена-корреспондента РАН, профессора Владимира Хавинсона.
По его словам, для этого нужно соблюдать простые советы экспертов, среди которых - правильное питание. С этой целью необходимо ограничивать калорийность рациона и обязательно включать в него фрукты и овощи.
Также необходим подвижный образ жизни. Кроме того, чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо полностью отказаться от табака и ограничить себя в алкоголе, считает процессор.
Продолжительность сна имеет важное значение для защиты от сердечной недостаточности.
По словам экспертов, у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Речь идет о сне продолжительностью от семи до восьми часов каждую ночь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Гидрометцентр предупредил о повышенной опасности схода лавин в Сочи
- Перечислены способы продлить молодость и жизнь
- Итальянский сенат выразил доверие новому правительству Марио Драги
- У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение
- Вильфанд спрогнозировал скачки температуры в Москве и Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru