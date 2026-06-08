Финансовые эксперты назвали самые популярные вклады у россиян
Самыми востребованными у россиян оказались банковские вклады сроком на шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования поиска Яндекс по финансам, сообщает «Газета.Ru».
Весной на такие депозиты пришлось 48% всех поисковых запросов. На втором месте расположились вклады на три месяца с долей 15%, на третьем — на 12 месяцев (12%). На депозиты сроком на три года пришлось всего 4% запросов. При этом трехлетние вклады заметно опережают другие долгосрочные варианты: на депозиты на 18 и 24 месяца пришлось 0,4 и 1% запросов соответственно.
Средний срок депозита, который пользователи выбирали в фильтрах при поиске, в течение весны составлял около 6,7 месяца. В марте этот показатель был на уровне 6,7 месяца, в апреле — 6,6 месяца, а в мае вырос до 6,8 месяца.
Средняя сумма подбираемого вклада в городах-миллионниках весной составила 910 тысяч рублей. В большинстве городов она не превышала 1 млн рублей.
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