Финансовые эксперты назвали самые популярные вклады у россиян

Самыми востребованными у россиян оказались банковские вклады сроком на шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования поиска Яндекс по финансам, сообщает «Газета.Ru».

Весной на такие депозиты пришлось 48% всех поисковых запросов. На втором месте расположились вклады на три месяца с долей 15%, на третьем — на 12 месяцев (12%). На депозиты сроком на три года пришлось всего 4% запросов. При этом трехлетние вклады заметно опережают другие долгосрочные варианты: на депозиты на 18 и 24 месяца пришлось 0,4 и 1% запросов соответственно.