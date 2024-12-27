Эксперт: Морепродукты из зоны ЧП на Кубани будут небезопасны несколько лет
Употребление человеком в пищу морепродуктов, таких как рыба, мидии и устрицы, добытых в зоне экологической катастрофы в Черном море после ЧП с танкерами у Керченского пролива, будет небезопасным в течение нескольких лет. Об этом сообщил руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева. Ее слова приводит ТАСС.
Андреева отметила, что мидии и устрицы обитают в толще воды и если они попадут в нефтяные пятна, то ущерб будет колоссальный. Употреблять в пищу это будет уже нельзя, так как они будут содержать недопустимую концентрацию вредных веществ.
«На протяжении определенного периода лучше не употреблять (морепродукты - прим. НСН) в пищу, потому что они накапливают в себе большое количество нефтепродуктов, можно отравиться», - пояснила она.
Ранее в Оперативном штабе региона сообщили, что распространяемая СМИ и анонимными Telegram-каналами цитата мэра Анапы Василия Швеца о якобы полезности мазута для здоровья человека является фейком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru