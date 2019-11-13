Повезло. Антинаркотический союз о ликвидации ФСБ магазина в даркнете
Председатель правления Национального антинаркотического союза рассказал НСН, сколько денег крутится в российском наркобизнесе, и почему интернет-площадки в даркнете так сложно закрывать.
ФСБ изъяла из одного из крупнейших интернет-магазинов в так называемом даркнете наркотики на 650 миллионов рублей. Продавцы реализовывали запрещённые субстанции по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Томска. В десяти регионах изъято в общей сложности 440 килограммов наркотических веществ. С поличным задержаны семь человек.
Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников заявил НСН, что это результат очень серьезной и глубокой работы в этом направлении.
«440 килограмм – достаточна большая партия, но то, что удалось пресечь деятельность магазинов, это очень большая удача. Редко, когда так получается, физически поймать человека, даже группу лиц. Я считаю, что первые шаги в этом темном пространстве, которое никому не подвластно. И в этих darknet можно найти всё запрещённое человеку. Думаю, что такая активность включилась после указов президента России. Создается в МВД отдел киберпреступности, который будет работать с этими площадками», - отметил эксперт.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предложила на федеральном уровне проводить семинары для школьников, учителей и родителей об информационной безопасности детей в интернете.
Согласно исследованию мониторингового центра «Безопасность 2.0», основной площадкой для продажи наркотиков в стране является darknet (теневой сегмент Интернета, для которого характерна более высокая степень анонимности).
Но только 20% педагогов, родителей и школьников знают о существовании darknet, и лишь треть из них осведомлены о продаже наркотиков на этой площадке.
«В darknet крутятся миллиарды рублей, закупки идут на десятки миллионов в год, это неофициальные, но вполне достоверные цифры. Представляете, сколько человек в этой цепочке, и сколько ждут прибыли, не исключено, что среди них есть и люди в погонах», - предположил Никита Лушников.
Идею легализацию некоторых видов наркотических веществ собеседник НСН категорически отверг, мотивируя это различиями в менталитете.
«Те, кто лоббирует легализацию наркотиков, прикрываясь благими намерениями, набрали этот опыт в других странах. Но никто из экспертов не думает, что русские люди совсем другие, с другим менталитетом. Если брать пример ближайших нам стран – Украины и Белоруссии, то там нет положительного опыта. Заместительная метадоновая терапия привела к тому, что люди получили препарат утром у врача, а дальше шли искать препарат на улице. Зачем эту систему предлагать там, где это работать не будет?» - заявил НСН председатель правления Национального антинаркотического союза.
Владимир Путин поручил правительству разработать поправки в законодательстве, предусматривающие введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в Интернете. И уже через двое суток после этого депутаты от «Справедливой России» написали законопроект, предлагающий карать за это преступление тюремным заключением на срок до 5 лет, а если эти действия совершаются с использованием СМИ и Интернета — до 7 лет.
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