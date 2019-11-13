Повезло. Антинаркотический союз о ликвидации ФСБ магазина в даркнете

ФСБ изъяла из одного из крупнейших интернет-магазинов в так называемом даркнете наркотики на 650 миллионов рублей. Продавцы реализовывали запрещённые субстанции по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Томска. В десяти регионах изъято в общей сложности 440 килограммов наркотических веществ. С поличным задержаны семь человек.

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников заявил НСН, что это результат очень серьезной и глубокой работы в этом направлении.

«440 килограмм – достаточна большая партия, но то, что удалось пресечь деятельность магазинов, это очень большая удача. Редко, когда так получается, физически поймать человека, даже группу лиц. Я считаю, что первые шаги в этом темном пространстве, которое никому не подвластно. И в этих darknet можно найти всё запрещённое человеку. Думаю, что такая активность включилась после указов президента России. Создается в МВД отдел киберпреступности, который будет работать с этими площадками», - отметил эксперт.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предложила на федеральном уровне проводить семинары для школьников, учителей и родителей об информационной безопасности детей в интернете.

Согласно исследованию мониторингового центра «Безопасность 2.0», основной площадкой для продажи наркотиков в стране является darknet (теневой сегмент Интернета, для которого характерна более высокая степень анонимности).