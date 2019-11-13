Наркотики на 650 млн рублей изъяты из даркнета в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли наркотики на 650 миллионов рублей из одного из крупнейших в так называемом даркнете интернет-магазинов. Он реализовывал запрещённые субстанции по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Томска, передает RT.

В десяти регионах изъято в общей сложности 440 килограммов наркотических веществ. С поличным задержаны семь человек, которые через единый интернет-магазин распределяли запрещённый товар между регионами и внутри них.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, двое задержанных отвечали за распространение особо крупных партий. Наркоторговцы доставляли до 300 килограммов зелья из Москвы и северной столицы в города.

Другие участники подпольной торговли сбывали до 50 килограммов наркотиков уже внутри конкретного региона. Возбуждены уголовные дела.

