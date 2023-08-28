Эксперт: Использование кондиционера может привести к головной боли

Как отметил эксперт, кондиционеры могут уменьшать влажность в помещении, что провоцирует обезвоживание и головные боли, может вызывать сухость слизистых оболочек. Кроме того, из-за холодного потока воздуха возможны сужение сосудов и судороги в голове.

«Современные кондиционеры обычно не влияют на уровень кислорода в помещении. Однако если окна плотно закрыты, искусственная вентиляция отсутствует, при этом в помещении находится большое количество людей, то уровень кислорода может снизиться», — указал Машковский, добавив, что в этом случае возможны ощущение усталости, головная боль и пониженная концентрация.

Эксперт рекомендовал регулярно проветривать помещение с кондиционером, чтобы выветривать загрязнения, заменить использованный воздух на богатый кислородом и таким образом избежать проблем, приводящих к головной боли.

