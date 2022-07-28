Иммунолог рассказала, как правильно спать с включённым кондиционером

Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева заявила, что некоторым группам людей, например, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тяжело находиться в условиях духоты, сообщает «Вечерняя Москва».

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По её словам, для них спать со включённым кондиционером даже полезно, однако есть определённые правила, которые необходимо соблюдать даже здоровым людям.

«Кондиционер должен быть правильно установлен... Не находиться над рабочим местом и тем более над кроватью. Если установить его над дверью, то поток воздуха будет распространяться вверх, что не представляет опасности для здоровья человека», — отметила эксперт.

Ярцева добавила, что фильтры кондиционера требуется регулярно чистить от пыли и грибков, которые могут спровоцировать раздражение дыхательных путей.

Ранее терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский заявил, что оптимальной и безопасной тепературой работы кондиционера является 22-23 градуса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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