Иммунолог рассказала, как правильно спать с включённым кондиционером

По её словам, для них спать со включённым кондиционером даже полезно, однако есть определённые правила, которые необходимо соблюдать даже здоровым людям.

«Кондиционер должен быть правильно установлен... Не находиться над рабочим местом и тем более над кроватью. Если установить его над дверью, то поток воздуха будет распространяться вверх, что не представляет опасности для здоровья человека», — отметила эксперт.

Ярцева добавила, что фильтры кондиционера требуется регулярно чистить от пыли и грибков, которые могут спровоцировать раздражение дыхательных путей.

Ранее терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский заявил, что оптимальной и безопасной тепературой работы кондиционера является 22-23 градуса, сообщает RT.