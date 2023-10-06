Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин
Мошенничество, связанное с ремонтом стиральных машин, стало наиболее распространенным в сфере бытовых услуг в России. Об этом рассказала куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.
По ее словам, проекта получает множество обращений от пострадавших от злоумышленников владельцев неисправных стиральных машин. Как отметила эксперт, чаще всего люди находят в Сети специалиста по ремонту, договариваются с ним о стоимости работ, затем мошенник якобы забирает деталь на диагностику.
«После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь», — рассказала Храпунова.
Эксперт предупредила, что объявления от мошенников встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах, пишет «Свободная пресса». Поэтому специалист посоветовала искать мастеров по ремонту по отзывам знакомых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин разрешил экспорт дизеля по трубопроводам для ряда производителей
- Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу увеличить темпы производства Су-34
- Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
- Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин
- В центре Харькова произошли взрывы
- Машина врезалась в другую и сбила двух пешеходов в Гагаринском тоннеле в Москве
- На Украине продают свидетельства о смерти для избежания мобилизации
- Курс евро поднялся до 106 рублей впервые с 16 августа
- В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за тайфуна
- 121 ребенок отравился водой из-под крана в Карачаево-Черкесии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru