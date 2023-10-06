Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин

Мошенничество, связанное с ремонтом стиральных машин, стало наиболее распространенным в сфере бытовых услуг в России. Об этом рассказала куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik.

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По ее словам, проекта получает множество обращений от пострадавших от злоумышленников владельцев неисправных стиральных машин. Как отметила эксперт, чаще всего люди находят в Сети специалиста по ремонту, договариваются с ним о стоимости работ, затем мошенник якобы забирает деталь на диагностику.

«После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь», — рассказала Храпунова.

Эксперт предупредила, что объявления от мошенников встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах, пишет «Свободная пресса». Поэтому специалист посоветовала искать мастеров по ремонту по отзывам знакомых.

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ФОТО: РИА Новости
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