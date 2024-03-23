Эксперт Финогенова напомнила о повышении пенсий около 3,4 млн россиян на 7,5%
Социальные пенсии 3,4 млн россиян повысят на 7,5% с 1 апреля. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнила, что социальную пенсию получают граждане, не заработавшие необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента к моменту назначения пенсии для начисления страховой выплаты по старости. Кроме того, в стране установлены социальные пенсии по потере кормильца и инвалидности. Социальный фонд РФ повысит все эти выплаты.
Размер соцпенсии по старости с учетом индексации составит 7689,83 рубля, размер выплаты по инвалидности будет зависеть от категории получателя.
Кроме того, Финогенова заявила, что на повышение могут рассчитывать россияне, получающие пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размер которых зависит от величины социальной выплаты. Это касается в том числе военнослужащих и граждан из некоторых льготных категорий.
Ранее Минфин сообщил, что в бюджете России на 2024-2026 годы предусмотрели около 600 млрд рублей на индексацию страховых пенсий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru