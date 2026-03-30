Логично и дешево: Когда роботы заменят курьеров в Москве
Валерий Корнеев заявил НСН, что, по подсчетам компаний, роботы сейчас значительно дешевле обходятся, тем оплата труда курьерам.
Пока роботы-доставщики используются в основном только в центре Москвы, но перспектива 20 тысяч штук вполне реальна к 2030 году, тогда смогут подключиться и подмосковные города, рассказал НСН председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
15 тысяч курьеров лишились работы из-за несоответствия стандартам Москвы, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Тем не менее, по сравнению с 2024 годом курьеров в столице стало на 25 тысяч больше – уже 125 тысяч, и в дальнейшем это число вырастет за счёт роботов, пообещал чиновник, передает «Коммерсант». К 2030 году, по прогнозам, число роверов может вырасти с нынешних 200 до 20 тысяч штук, отметил он. Корнеев уверен, что это реальный сценарий для столицы.
«Основная проблема автоматизированной доставки в том, что робот не может подняться в лифте и по лестнице. В принципе все другие параметры вполне соответствуют возможностям города. Курьеры появились во время пандемии, до этого люди без курьеров спокойно обходились, тогда их было минимум в 20 раз меньше. Теперь логично заменять их роботами. По подсчетам компаний, роботы сейчас значительно дешевле обходятся, чем оплата труда курьерам. Они могут через этих роботов не только свои товары доставлять, но и сдавать в аренду. Роботы могут работать 24 часа в сутки фактически, никаких ограничений по количеству доставок в день. На них не действует Трудовой кодекс», - рассказал он.
По его словам, к этому готовы и подмосковные города, а курьеры должны уйти в другие сферы.
«Пока роботы в основном у нас используются только в центре, но перспектива 20 тысяч штук вполне реальна. К этому могут подключиться и подмосковные города: Химки, Красногорск. Они могут забрать себе часть роботов. Что касается нынешних курьеров, я надеюсь, что они покинут нашу страну, не будут пользоваться нашими социальными льготами. Им пора обратно домой или в те сферы, где они нам нужны: промышленность, сельское хозяйство», - добавил собеседник НСН.
В Москве курьеры вынуждены нарушать правила дорожного движения, что приводит к хаосу и угрожает жителям, в отрасли наводится порядок, что неизбежно увеличит сроки доставки и скажется на ценах, заявил НСН президент Общероссийского объединения профсоюзов Дмитрий Галочкин.
