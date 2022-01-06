СМИ: Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну

Власти Казахстана приостановили въезд в страну иностранных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте.

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Собеседник агентства уточнил, что это связано с объявлением в республике чрезвычайного положения. По его словам, въезд на территорию Казахстана приостановлен, в том числе «пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом».

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в ряде регионов режим чрезвычайного положения, который после распространил по всей стране.

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ФОТО: РИА Новости
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