СМИ: Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну
Власти Казахстана приостановили въезд в страну иностранных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте.
Собеседник агентства уточнил, что это связано с объявлением в республике чрезвычайного положения. По его словам, въезд на территорию Казахстана приостановлен, в том числе «пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом».
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.
На фоне беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл в ряде регионов режим чрезвычайного положения, который после распространил по всей стране.
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