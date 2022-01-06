В Алма-Ате застрявших в аэропорту россиян выгоняют на улицу

По словам женщины, в такой ситуации помимо матери девушки оказались еще семь граждан России. Им не предоставляют возможности поговорить с сотрудниками авиакомпании или с представителями консульства.

«Они просят дать хотя бы воды и зарядку, но им ничего не предоставляют», — отметила Дарья.

Известно, что один из лайнеров с пассажирами не может вылететь в Москву. Пилот давно не контактировал с пассажирами, а все иллюминаторы самолета закрыты.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Алма-Ате освобожден от митингующих и переводится в штатный режим работы.

