В Алма-Ате застрявших в аэропорту россиян выгоняют на улицу

Россиянка Дарья сообщила, что ее мать, застрявшую в аэропорту Алма-Аты, вынуждают покинуть здание воздушной гавани и отправиться на улицу, сообщает «РЕН ТВ».

Аэропорт Алма-Аты освобожден и переводится в штатный режим работы

По словам женщины, в такой ситуации помимо матери девушки оказались еще семь граждан России. Им не предоставляют возможности поговорить с сотрудниками авиакомпании или с представителями консульства.

«Они просят дать хотя бы воды и зарядку, но им ничего не предоставляют», — отметила Дарья.

Известно, что один из лайнеров с пассажирами не может вылететь в Москву. Пилот давно не контактировал с пассажирами, а все иллюминаторы самолета закрыты.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Алма-Ате освобожден от митингующих и переводится в штатный режим работы.

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ФОТО: РИА Новости
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