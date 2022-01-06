В Алма-Ате застрявших в аэропорту россиян выгоняют на улицу
Россиянка Дарья сообщила, что ее мать, застрявшую в аэропорту Алма-Аты, вынуждают покинуть здание воздушной гавани и отправиться на улицу, сообщает «РЕН ТВ».
По словам женщины, в такой ситуации помимо матери девушки оказались еще семь граждан России. Им не предоставляют возможности поговорить с сотрудниками авиакомпании или с представителями консульства.
«Они просят дать хотя бы воды и зарядку, но им ничего не предоставляют», — отметила Дарья.
Известно, что один из лайнеров с пассажирами не может вылететь в Москву. Пилот давно не контактировал с пассажирами, а все иллюминаторы самолета закрыты.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Алма-Ате освобожден от митингующих и переводится в штатный режим работы.
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