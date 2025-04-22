Количество «слитых» приватных данных россиян достигло 100 миллионов
Почти все данные об экономически активных гражданах попали в сеть, об этом заявил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин. Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что количество записей в открытом доступе превышает 100 млн. Это практически сопоставимо с населением России, подчеркнул эксперт.
Кислицин отметил, что в Интернете можно найти информацию практически о каждом гражданине, чем активно пользуются мошенники. Уточняется, что в 2025 году произошло 67 крупных случаев утечки информации. Однако это на 28 меньше, чем за первые три месяца 2024 года.
Ранее россиян предупредили о рисках утечки данных через «умные» зубные щетки, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru