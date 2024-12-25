Эксперт Данилов-Данильян: Кубань может потерять не один курортный сезон из-за мазута
Туристический сектор Краснодарского края, по предварительным данным, минимум на один сезон может утратить возможность использования курортов, где побережье оказалось загрязнено мазутом после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Об этом сообщил научный руководитель Института водных проблем, председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП Виктор Данилов-Данильян.
«У нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», - сказал Данилов-Данильян на пресс-конференции в ТАСС.
По словам эксперта, оптимисты говорят, что с весны ситуация стабилизируется и все будет в полном порядке. Однако, указал Данилов-Данильян, есть очень большие сомнения по этому поводу.
Он подчеркнул, что восстановление экосистем происходило на протяжении 15 лет после ЧП 2007 года.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов в разговоре с НСН заявил, что необходимо вернуть плановые проверки всего, что связано с экологическим благополучием России, передает «Радиоточка НСН».
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