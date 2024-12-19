«Мировая катастрофа»: Фетисов призвал вернуть проверки после разлива нефти в Черном море

Необходимо вернуть плановые проверки всего, что связано с экологическим благополучием России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов в разговоре с НСН.

Нефтепродукты продолжают попадать в море из потерпевшего крушение в Черном море танкера, сообщили РИА Новости ученые со ссылкой на данные мониторинга. Это уже четвертые сутки с момента крушения двух танкеров, которое произошло в воскресенье, 15 декабря. Мазут уже облепил пляжи Анапы и движется южнее, в стороны Утриша, Геленджика, Туапсе. Работы по сбору мазута в море осложнены штормом. Фетисов отметил, что таких ЧП в будущем можно избежать.