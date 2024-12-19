«Мировая катастрофа»: Фетисов призвал вернуть проверки после разлива нефти в Черном море
Происшествия с танкерами происходят не первый раз, поэтому необходимо определить четкий план реагирования на такое ЧП, отметил в эфире НСН депутат Вячеслав Фетисов.
Необходимо вернуть плановые проверки всего, что связано с экологическим благополучием России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов в разговоре с НСН.
Нефтепродукты продолжают попадать в море из потерпевшего крушение в Черном море танкера, сообщили РИА Новости ученые со ссылкой на данные мониторинга. Это уже четвертые сутки с момента крушения двух танкеров, которое произошло в воскресенье, 15 декабря. Мазут уже облепил пляжи Анапы и движется южнее, в стороны Утриша, Геленджика, Туапсе. Работы по сбору мазута в море осложнены штормом. Фетисов отметил, что таких ЧП в будущем можно избежать.
«Мы какое-то время назад приняли решение о том, чтобы снизить контроль всего, что связано с экологическим благополучием страны, и только по запросу прокурора можно эту проверку сделать. Мне кажется, это тот самый пример. Люди, которые добросовестно относятся ко всему, связанному с охраной природы, все требования выполняют. А тех, кто никогда хорошо к этому не относился, как раз и освободили из-под контроля. Надо задуматься, пора снимать этот запрет на проверки тех, кто сегодня подвергает рискам нашу жизнь. Мы говорим здесь уже о здоровье наших детей. Надо в комплексе рассматривать все то, что произошло, а также думать, каким образом избежать катастрофических последствий. Но самое главное, чтобы никогда это не повторилось. Или износ судов уже достаточный, или не было проверки той, которая необходима», - сказал Фетисов.
Депутат напомнил, что происшествия с танкерами происходят не первый раз, поэтому необходимо определить четкий план реагирования на такие ЧП.
«То, что мы видим – это катастрофа на самом деле, но стараются что-то делать. Думаю, о другом надо говорить – о том контроле, который требуется в таких местах, чтобы предотвратить все эти моменты. Эти происшествия происходят не первый раз. Здесь надо будет разбираться именно в этом. Конечно, последствия сложно себе даже представить… Это мирового масштаба катастрофа, которая долго нам будет отзываться всякими моментами, связанными с биоразнообразием, с экологией. Проблем будет достаточно. Надеюсь, что были приложены максимальные усилия, но также надо задуматься, каким образом на все это реагировать сразу», - добавил собеседник агентства.
Согласно постановлению правительства РФ от 10.03.2023 №372, плановые проверки возможны только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений II класса опасности. На период до 2030 года также введено дополнительное контрольное мероприятие – профилактический визит по поручению президента, председателя правительства или его заместителя, напоминает «Радиоточка НСН».
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