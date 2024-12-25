Загрязнение мазутом дошло до побережья Новороссийска
25 декабря 202414:06
Загрязнение мазутом черноморского побережья после крушения двух танкеров достигло Новороссийска, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, из затонувших танкеров вытекло в общей сложности 3750 тонн нефтепродуктов.
Ранее режим чрезвычайной ситуации краевого уровня ввели на Кубани, напоминает RT.
По данным Telegram-канала Mash, в Анапе после выброса мазута спасли 1057 птиц, в том числе краснокнижных — по паре хохлатых бакланов и чернозобых гагар.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru