Загрязнение мазутом дошло до побережья Новороссийска

Загрязнение мазутом черноморского побережья после крушения двух танкеров достигло Новороссийска, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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По данным агентства, из затонувших танкеров вытекло в общей сложности 3750 тонн нефтепродуктов.

Ранее режим чрезвычайной ситуации краевого уровня ввели на Кубани, напоминает RT.

По данным Telegram-канала Mash, в Анапе после выброса мазута спасли 1057 птиц, в том числе краснокнижных — по паре хохлатых бакланов и чернозобых гагар.

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ТЕГИ:НовороссийскНефтепродуктыЭкология

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