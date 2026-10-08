Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к дождям и похолоданию

По его словам, машине нужны чистые зеркала, исправные дворники, стекла без водного камня. Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на тормозные диски. Тумкин подчеркнул, что мокрая дорога увеличивает тормозной путь и снижает устойчивость авто. Тормозные диски не должны иметь глубоких царапин и повреждений, соответствовать минимально допустимому значению по толщине, установленному производителем, а фрикционный слой колодок должен быть не менее 2-3 мм. миллиметров. Трубки и шланги необходимо осмотреть, чтобы исключить утечки тормозной жидкости.

Кроме того, необходимо подготовить к холодам зимние шины, проверить заранее состояние покрышек и убедиться, что на них нет повреждений и деформаций, а глубина протектора соответствует требованиям производителя и нормативам.

«Переход на зимние шины обычно рекомендуют при устойчивой среднесуточной температуре около +5…+7 °C. Такой температурный режим указывает на дальнейшее похолодание и вероятность заморозков. В средней полосе России такая температура обычно устанавливается в октябре-ноябре, однако сроки зависят от региона и погодных условий», — указал Тумкин.

Также эксперт предупредил, что осенью влага повышает риск развития коррозии. Стоит уделить внимание сколам и микротрещинам на лакокрасочном покрытии, в случае появления коррозии следует провести профессиональную обработку и восстановление покрытия. Дополнительно защитить кузов помогут жидкое стекло, керамическое покрытие, твердый воск либо защитная пленка. Следует также осмотреть днище машины, отслоения, трещины, сколы и участки с оголенным металлом на нем свидетельствуют о повреждении защитного слоя.

Как отметил Тумкин, до первых заморозков нужно провести проверку системы обогрева авто. Неисправности могут проявиться после нескольких месяцев простоя.

«Салонный фильтр влияет на работу вентиляции и качество воздуха в салоне. Его своевременная замена помогает снизить количество загрязнений и предотвратить появление неприятного запаха», — заявил эксперт.

Тумкин добавил, что исправные системы отопления, вентиляции и кондиционирования машины помогают устранять запотевание стекол быстрее, что важно при высокой влажности и перепадах температур.

Ранее руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский посоветовал перед наступлением холодов проверить работоспособность 12-вольтового аккумулятора машины и измерить его остаточную емкость.

