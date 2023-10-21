Эксперт Быстров: В колбасе не должно быть крахмала, стабилизаторов и загустителей

Как отметил эксперт, на прилавках представлено множество видов колбасных и мясных изделий, но даже высокая цена не гарантирует качество и достойный вкус продукта.

«Качество колбасы можно определить довольно быстро. Чем меньше ингредиентов, тем оно выше. Например, в советскую докторскую колбасу входили только нежирные говядина и свинина, соль, специи, сахар и молоко. Такой продукт хранился недолго, но был действительно вкусен и полезен», — поделился Быстров.

По словам эксперта, если в колбасе присутствуют растительный белок, крахмал, каррагинан, стабилизаторы, загустители, то производитель экономит на сырье. Такую продукцию нельзя считать натуральной и полезной.

«Чем более понятны названия ингредиентов и чем их меньше — тем выше шанс, что на стол попадет качественное изделие», — заключил Быстров.

