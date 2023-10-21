Эксперт Быстров: В колбасе не должно быть крахмала, стабилизаторов и загустителей
При выборе колбасы следует обратить внимание на состав продукта и убедиться, что в нем нет вредных добавок. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с RT.
Как отметил эксперт, на прилавках представлено множество видов колбасных и мясных изделий, но даже высокая цена не гарантирует качество и достойный вкус продукта.
«Качество колбасы можно определить довольно быстро. Чем меньше ингредиентов, тем оно выше. Например, в советскую докторскую колбасу входили только нежирные говядина и свинина, соль, специи, сахар и молоко. Такой продукт хранился недолго, но был действительно вкусен и полезен», — поделился Быстров.
По словам эксперта, если в колбасе присутствуют растительный белок, крахмал, каррагинан, стабилизаторы, загустители, то производитель экономит на сырье. Такую продукцию нельзя считать натуральной и полезной.
«Чем более понятны названия ингредиентов и чем их меньше — тем выше шанс, что на стол попадет качественное изделие», — заключил Быстров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru