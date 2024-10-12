Эксперт Бондарь напомнил о росте штрафов при просрочке платежей за ЖКУ
Пени начисляют за неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки, их размер составляет 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости.
«Согласно Жилищному кодексу, а именно части 14 статьи 155, пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа», — отметил эксперт.
Пени составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в день. При этом с 91-го дня просрочки ставка увеличивается до 1/130 от ключевой ставки.
«Учитывая, что на сентябрь... ключевая ставка составляет 19 процентов годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм», — предупредил Бондарь.
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