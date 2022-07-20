Эксперт: Банки ищут повод, чтобы не давать кредитные каникулы

Эксперт считает, кредитные каникулы нужно давать всем, а что касается подделок документов заемщиками, то у них просто нет мотивации для этого.

«Для кредитных каникул нужно доказательство, что возникли проблемы со здоровьем, снизился доход на 30%. Не идет речи о прощении кредита, а просто продлевается на полгода срок кредит. Какая мотивация у человека подделывать документы, если он просто не может платить кредит? Даже если он взял медсправку, но оказался не настолько больным, а кредитные каникулы даются один раз за жизнь кредита, что тут криминального. Ищут проблему там, где ее нет. Если есть кредитные каникулы, то пусть они будут для всех, а не только для тех, кто взял небольшую сумму. Мне кажется, банки ищут повод, чтобы не давать кредитные каникулы», - резюмировала Радченко.

Ранее зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что россияне редко проверяют свою кредитную историю, а эта процедура поможет избежать мошенничеств в этой области.

