Эксперт: Банки ищут повод, чтобы не давать кредитные каникулы
Кредитные каникулы должны быть для всех, а не только для тех, кто взял небольшую сумму, сказала НСН эксперт Ирина Радченко.
Москвичи и петербуржцы не могут воспользоваться кредитными каникулами, потому что сумма ипотечного кредита в столице не должна превышать 6 миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге – 4 миллионов: это просто смешно, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что на портале «Госуслуг» может появиться функция подачи заявления на ипотечные и кредитные каникулы. Эксперты Центробанка считают, что это сделает процедуру более прозрачной и удобной, повысится эффективность надзора за защитой прав заемщиков, исключится риск подделки документов.
«Это создаст стандартизацию процедуры, потому что исключит разное толкование в банках, какие документы нужны от заемщиков. Также это дисциплинирует банки – будут быстрее рассматривать заявления, появится отметка о подаче документов, ответе на обращение. Количество обращений увеличится в разы. Трудности в другом. Обратиться за кредитными каникулами могут люди, у которых размер ипотечного кредита в Москве не превышает 6 миллионов рублей, в Санкт-Петербурге – 4 миллиона. И речь не о сумме, оставшейся на дату погашения, а весь кредит. Это смешно! Поэтому большинство москвичей и петербуржцев, как говорится, пролетают мимо кассы. Странная мера. Люди, берущие большие кредиты, не могут заболеть или у них нет проблем с трудоустройством?» - заметила Радченко.
Эксперт считает, кредитные каникулы нужно давать всем, а что касается подделок документов заемщиками, то у них просто нет мотивации для этого.
«Для кредитных каникул нужно доказательство, что возникли проблемы со здоровьем, снизился доход на 30%. Не идет речи о прощении кредита, а просто продлевается на полгода срок кредит. Какая мотивация у человека подделывать документы, если он просто не может платить кредит? Даже если он взял медсправку, но оказался не настолько больным, а кредитные каникулы даются один раз за жизнь кредита, что тут криминального. Ищут проблему там, где ее нет. Если есть кредитные каникулы, то пусть они будут для всех, а не только для тех, кто взял небольшую сумму. Мне кажется, банки ищут повод, чтобы не давать кредитные каникулы», - резюмировала Радченко.
Ранее зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что россияне редко проверяют свою кредитную историю, а эта процедура поможет избежать мошенничеств в этой области.
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