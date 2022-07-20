В ЦБ предложили новый вариант подачи заявлений на кредитные каникулы

На портале «Госуслуг» может появиться функция подачи заявления на ипотечные и кредитные каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Эксперты считают, что это сделает процедуру подачи требований о каникулах более прозрачной и удобной для граждан, а также повысит эффективность надзора за защитой прав заемщиков.

«Ключевым условием для реализации этого предложения является получение подтверждающих документов напрямую из соответствующих информационных систем, что исключит риск подделки», - говорится в сообщении.

Также эксперты ЦБ предлагают расширить функции «Госуслуг» и принимать через них заявления об отказе заемщика от взаимодействия с кредитором или коллектором по вопросам возврата просроченной задолженности либо для того, чтобы кредитор мог уведомить должника об уступке прав требования другому кредитору, а также для подачи заявлений о внесудебном банкротстве.

Банк России рассмотрит эти предложения и направит участникам рынка.



