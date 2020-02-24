Экскурсии в честь Дня гида посетили более 3,5 тысячи человек
Бесплатные экскурсии посетили с 21 по 23 февраля в Москве более 3,5 тысяч москвичей и гостей столицы. Специальная экскурсионная программа разработала ко Дню гида столичным комитетом по туризму совместно с Департаментом культуры города Москвы, экскурсионными бюро и ассоциациями.
Программа включала познавательные пешеходные экскурсии по историческому центру столицы, были организованы тематические туры, которые были посвящены развитию спорта в Российской империи, Большому и Малому театрам и даже целым театральным кварталам.
«Больше 1,5 тысячи человек отметились на сайте акции только за первые сутки с момента открытия регистрации. Учитывая такой спрос, партнеры проекта решили подготовить дополнительные экскурсии. Всего их с 21 по 23 февраля прошло порядка 130», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Более 40 экскурсий проведены по знаковым культурным объектам и музеям столицы - в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», музее Михаила Булгакова и других. Экскурсионная программа была также разработана для посетителей ВДНХ и парка Горького, сообщается на сайте https://www.mos.ru/.
Напомним, ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров организована в Москве в 1990 году. Сейчас в столице работают около двух тысяч русскоязычных гидов-экскурсоводов и почти 1700 гидов-переводчиков, которые знают редкие языки, а также жестовые.
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