Экскурсии в честь Дня гида посетили более 3,5 тысячи человек

Бесплатные экскурсии посетили с 21 по 23 февраля в Москве более 3,5 тысяч москвичей и гостей столицы. Специальная экскурсионная программа разработала ко Дню гида столичным комитетом по туризму совместно с Департаментом культуры города Москвы, экскурсионными бюро и ассоциациями.

Программа включала познавательные пешеходные экскурсии по историческому центру столицы, были организованы тематические туры, которые были посвящены развитию спорта в Российской империи, Большому и Малому театрам и даже целым театральным кварталам.

«Больше 1,5 тысячи человек отметились на сайте акции только за первые сутки с момента открытия регистрации. Учитывая такой спрос, партнеры проекта решили подготовить дополнительные экскурсии. Всего их с 21 по 23 февраля прошло порядка 130», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.