Пятёрка московских отелей вошла в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide

В рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020 вошли пять московских гостиниц. Впервые высшей отметки «пять звезд» удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow, открывшаяся в 2014 году. Кроме того, отметку «четыре звезды» получили московские The Ritz-Carlton, Lotte Hotel и Ararat Park Hyatt. Гостинице The St. Regis Nikolskaya присудили статус «рекомендовано».

Отели, рестораны и спа-центры в ежегодном рейтинге Forbes Travel Guide ранжируются по трем категориям: «пять звезд», «четыре звезды» и «рекомендовано».

«Включение пяти столичных отелей в авторитетный международный гид — еще одно подтверждение высокого уровня сервиса и успешного развития гостиничной индустрии Москвы. Отмечу, что московские отели регулярно входят в различные отраслевые рейтинги», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

В топ-25 лучших отелей России по версии TripAdvisor Traveler Choice 2019 включено 10 столичных гостиниц.

В соответствии с правилами рейтинга, инспекторы посещают гостиницы и рестораны анонимно, в качестве обычных гостей. В отеле им необходимо провести минимум две ночи. Гостиницы оценивают по 900 критериям. Жюри Forbes Travel Guide, которое обновляется каждые два года, состоит из профессионалов гостиничной и ресторанной индустрии.

Ранее НСН писала о самых романтичных отелях в российских городах. В тройку городов, где работают отели для самых романтичных путешественников, вошли Санкт-Петербург, Москва и Суздаль во Владимирской области.