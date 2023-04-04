Экс-замминистра Ракова и бывший ректор «Шанинки» признали вину в хищениях
Экс-заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова и бывший ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» («Шанинки») Сергей Зуев признали вину по всем эпизодам уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
По делу также проходят гражданский муж Раковой Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак и управляющий директор «Цифровых платформ образования» организации Максим Инкин, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов. Почти все фигуранты признали вину, при этом Федотов частично согласился с обвинением, а Крючкова отказалась от комментариев.
Уголовное дело было возбуждено из-за хищения бюджетных средств: по данным следствия, используя подложные договоры о трудоустройстве, фигуранты присвоили несколько десятков миллионов рублей. Позже обвиняемые погасили ущерб.
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