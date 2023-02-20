Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

В сообщении говорится, что фигурантами дела также являются бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и Артур Стеценко, и ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Отмечается, что обвиняемые признали свою вину и частично возместили причинённый своими действиями ущерб.

«Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре.

Ракова была арестована в октябре 2021 года, сообщает RT. Уголовное дело касается хищения бюджетных средств, а именно подложных договоров о трудоустройстве, в результате чего были похищены несколько десятков миллионов рублей.

