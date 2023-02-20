Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что фигурантами дела также являются бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и Артур Стеценко, и ректор «Шанинки» Сергей Зуев.
Отмечается, что обвиняемые признали свою вину и частично возместили причинённый своими действиями ущерб.
«Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре.
Ракова была арестована в октябре 2021 года, сообщает RT. Уголовное дело касается хищения бюджетных средств, а именно подложных договоров о трудоустройстве, в результате чего были похищены несколько десятков миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Российские лётчики в воздушном бою в районе Изюма сбили украинский Су-27
- RaiNews24: Премьер Италии Мелони встретится с Зеленским
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой
- Пригожин не может решить проблему нехватки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
- Байден заявил, что Украина преуспевает в конфликте
- Задержан подозреваемый в отправлении коробки со взрывчаткой жительнице Троицка
- Политолог объяснил, почему Запад считает ближайшие недели решающими в украинском конфликте
- СМИ: США согласовали с РФ визит Байдена в Киев во избежание конфликта
- В Госдуме назвали цель поездки Байдена в Киев
- Брат пострадавшей рассказал о ее состоянии после взрыва коробки в Троицке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru