Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, сообщает пресс-служба ведомства.

Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Марины Раковой и других лиц

В сообщении говорится, что фигурантами дела также являются бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и Артур Стеценко, и ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Отмечается, что обвиняемые признали свою вину и частично возместили причинённый своими действиями ущерб.

«Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - отметили в прокуратуре.

Ракова была арестована в октябре 2021 года, сообщает RT. Уголовное дело касается хищения бюджетных средств, а именно подложных договоров о трудоустройстве, в результате чего были похищены несколько десятков миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:МоскваПрокуратураМинпросветУголовное ДелоМошенничество
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