Экс-замглавы ПФР Челябинской области отпустили по УДО
Бывшего замруководителя управления Пенсионного фонда России по Челябинской области Александра Орехова освободил условно-досрочно Копейский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что Орехов не отбыл год и два месяца лишения свободы. За это время он должен ежемесячно являться в специализированный государственный орган. Кроме того, он обязан трудоустроиться в течение двух месяцев, а также не имеет права менять место работы и жительства без уведомления инспекции УФСИН и участкового.
Сообщается, что Орехов был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2022 года. Его признали виновным в получении взятки в размере 30 млн рублей. В мае 2024 года он был переведен в колонию-поселение.
Было установлено, что деньги Орехов получил от частной охранной компании. Взамен он обязался заключить договор на охрану подразделений фонда. Орехов признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение.
Ранее обвиняемый в получении взятки экс-глава службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Илья Тимофеев отказался признать вину в Московском гарнизонном военном суде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru