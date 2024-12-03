Экс-замглавы ПФР Челябинской области отпустили по УДО

Отмечается, что Орехов не отбыл год и два месяца лишения свободы. За это время он должен ежемесячно являться в специализированный государственный орган. Кроме того, он обязан трудоустроиться в течение двух месяцев, а также не имеет права менять место работы и жительства без уведомления инспекции УФСИН и участкового.

Сообщается, что Орехов был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2022 года. Его признали виновным в получении взятки в размере 30 млн рублей. В мае 2024 года он был переведен в колонию-поселение.

Было установлено, что деньги Орехов получил от частной охранной компании. Взамен он обязался заключить договор на охрану подразделений фонда. Орехов признал свою вину, а также заключил досудебное соглашение.

Ранее обвиняемый в получении взятки экс-глава службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Илья Тимофеев отказался признать вину в Московском гарнизонном военном суде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

