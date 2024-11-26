СМИ: Обвиняемый в многомиллионной взятке чиновник отправился на СВО

Сообщается, что бывший чиновник уже отправился в зону проведения спецоперации России на Украине.

Напомним, Данилова задержали в 2023 году по подозрению в незаконном получении денежных средств от дорожных компаний. Экс-чиновник дал показания на бывшего главу Минтранса Свердловской области Василия Старкова, которого подозревают в получении взятки в размере четырех млн рублей. Признавший свою вину экс-министр также намеревался отправиться на спецоперацию и предъявил прошение от командира части, однако суд отказал в этом Старкову.

Ранее бывший министр департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина отправить его на специальную военную операцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

