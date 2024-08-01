Экс-вокалист «На-На» осудил уехавших из России звезд

По словам бывшего вокалиста «На-на», подобное поведение артистов недопустимо. «Военные присягают своей стране, а обычные люди должны быть просто патриотами», — сказал он, подчеркнув, что россиянам следует оберегать свою страну и помогать ей, стараться сплотиться в сложные моменты российской истории.

Левкин также отметил, что побывал в госпитале у бойцов СВО. По его словам, он прибыл поддержать дух военных и поблагодарить их за их подвиг. «Их лица невозможно забыть», — добавил певец.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что около 160 деятелей культуры, не согласных с действиями российских властей, покинули страну. Глава государства отметил, что эмигрировавшим российским знаменитостям лучше продолжать работать за границей.

