Экс-вокалист «На-На» осудил уехавших из России звезд
Певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин осудил коллег по цеху, покинувших Россию и негативно высказывающихся о своей стране. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».
По словам бывшего вокалиста «На-на», подобное поведение артистов недопустимо. «Военные присягают своей стране, а обычные люди должны быть просто патриотами», — сказал он, подчеркнув, что россиянам следует оберегать свою страну и помогать ей, стараться сплотиться в сложные моменты российской истории.
Левкин также отметил, что побывал в госпитале у бойцов СВО. По его словам, он прибыл поддержать дух военных и поблагодарить их за их подвиг. «Их лица невозможно забыть», — добавил певец.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что около 160 деятелей культуры, не согласных с действиями российских властей, покинули страну. Глава государства отметил, что эмигрировавшим российским знаменитостям лучше продолжать работать за границей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru