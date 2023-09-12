Путин посоветовал уехавшим из России знаменитостям оставаться за рубежом
Согласно различным оценкам, около 160 деятелей культуры, не согласных с действиями российских властей, покинули страну. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что Запад требует от уехавших из России деятелей культуры «изобличать» страну и критиковать ее.
Путин отметил, что эмигрировавшим российским знаменитостям лучше продолжать работать за границей, чем «капать на мозги» и пропагандировать нетрадиционные ценности в России.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские граждане, в том числе знаменитости, которые с началом спецоперации России на Украине «испугались и уехали» из страны, не являются врагами государства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru