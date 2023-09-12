Путин посоветовал уехавшим из России знаменитостям оставаться за рубежом

Он отметил, что Запад требует от уехавших из России деятелей культуры «изобличать» страну и критиковать ее.

Путин отметил, что эмигрировавшим российским знаменитостям лучше продолжать работать за границей, чем «капать на мозги» и пропагандировать нетрадиционные ценности в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские граждане, в том числе знаменитости, которые с началом спецоперации России на Украине «испугались и уехали» из страны, не являются врагами государства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

