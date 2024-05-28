«Чулпан, что с тобой?»: Народный артист Чернов высказался об уехавшей Хаматовой

По словам народного артиста, у него накопилось много вопросов, которые бы он задал Чулпан при встрече. Например, как она может «поносить» свою родину Россию, где она возглавляла фонд, играла в спектаклях, получала образование, делала первые шаги в профессии и зарабатывала деньги.

Он также вспомнил об их совместной работе в театре Луны, где они играли в спектакле «Мечты маленького Робинзона». Чернов выразил восхищение игрой Чулпан и назвал ее хорошей актрисой. Артист отметил, что теперь не может себе представить встречу с Хаматовой.

Ранее актриса дала интервью, в котором рассказала, что запрещает себе думать о возвращении в Россию. Она поделилась, что в России у нее осталось много друзей, однако она не представляет, как она теперь может с ними встретиться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».