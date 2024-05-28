«Чулпан, что с тобой?»: Народный артист Чернов высказался об уехавшей Хаматовой
Народный артист РФ Юрий Чернов рассказал, что для него стало шоком поведение уехавшей в Латвию с начала специальной военной операции Чулпан Хаматовой. Он отметил, что не понимает, как можно с таким неуважением относится к стране, которая дала ей все, приводит его слова сайт aif.ru.
По словам народного артиста, у него накопилось много вопросов, которые бы он задал Чулпан при встрече. Например, как она может «поносить» свою родину Россию, где она возглавляла фонд, играла в спектаклях, получала образование, делала первые шаги в профессии и зарабатывала деньги.
Он также вспомнил об их совместной работе в театре Луны, где они играли в спектакле «Мечты маленького Робинзона». Чернов выразил восхищение игрой Чулпан и назвал ее хорошей актрисой. Артист отметил, что теперь не может себе представить встречу с Хаматовой.
Ранее актриса дала интервью, в котором рассказала, что запрещает себе думать о возвращении в Россию. Она поделилась, что в России у нее осталось много друзей, однако она не представляет, как она теперь может с ними встретиться, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru