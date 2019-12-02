Экс-супруга Никиты Белых рассказала, кто стал ее новым избранником

Бывшая супруга экс-губернатора Кировской области Екатерина Рейферт заявила о помолвке. Фотографию с кольцами она разместила на своей странице в Instagram.

В эфире НСН Рейферт назвала имя своего нового избранника и рассказала, какие отношения ее связывают с почти уже бывшим мужем.

«Есть такая тенденция, когда люди проводят много времени вместе, у них общие идеи и идеалы, направления, это гораздо понятнее, чем когда люди знакомятся в других обстоятельствах. Так получилось, что мы с моим компаньоном и партнером Павлом Алексеевичем Гашевским решили связать судьбы, а не только рабочие отношения», - сказала она.