Экс-супруга Никиты Белых рассказала, кто стал ее новым избранником
Бывшая жена экс-губернатора Кировской области в эфире НСН заявила, что ЗАГСы – это никому не нужная бюрократическая пучина.
Бывшая супруга экс-губернатора Кировской области Екатерина Рейферт заявила о помолвке. Фотографию с кольцами она разместила на своей странице в Instagram.
В эфире НСН Рейферт назвала имя своего нового избранника и рассказала, какие отношения ее связывают с почти уже бывшим мужем.
«Есть такая тенденция, когда люди проводят много времени вместе, у них общие идеи и идеалы, направления, это гораздо понятнее, чем когда люди знакомятся в других обстоятельствах. Так получилось, что мы с моим компаньоном и партнером Павлом Алексеевичем Гашевским решили связать судьбы, а не только рабочие отношения», - сказала она.
При этом, Екатерина рассказала, что на этой неделе должно быть вынесено решение по бракоразводному делу с экс-супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых.
«Мы [с Никитой Белых] друзья и останемся друзьями, у нас абсолютно нормальные отношения… Развод в процессе уже четыре месяца, я так понимаю, что на этой неделе юридические формальности должны завершиться… Если по Следственному комитету было понятно для чего и зачем это все, то структура ЗАГСа настолько изжила себя… что уже не нужна, только усложняет все телодвижения и действия… затягивать бракоразводный процесс на четыре месяца это уже как-то смешно», - пояснила собеседница НСН.
Напомним, ранее в эфире «Национальной Службы Новостей» Екатерина рассказала, что решение узаконить брак с Никитой Белых было принято в связи с тем, что «без официального штампа Следственный Комитет не предоставил бы нам возможности общаться».
Будет ли заключать официальный союз с коллегой-юристом Екатерина не уточнила, а лишь отметила, что пока «думаем о целесообразности юридического закрепления отношений».
«Значение штампа в паспорте сильно преувеличивают. С учетом того, что у нас статистика разводов колоссальная, то давно уже пора менять и само значение регистрации брака. Сейчас есть духовная функция, когда люди при регистрации связывают себя духовными узами в соответствии со своим религиозным мировоззрением. Есть функция совместного проживания. Брак же через ЗАГС сейчас нужен только, чтобы урегулировать имущественные права (что можно сделать при помощи траста) и для совместной опеки над детьми...Менять нужно в корне и отношение к браку, и отношение к институту семьи – смещать акценты со штампа в паспорте на развитие ответственности двух людей друг за друга...Юридически есть миллион и один способ как урегулировать эти отношения, не погружаясь в бюрократическую пучину», - считает Екатерина Рейферт, которая занялась правозащитной деятельностью.
Напомним, Никита Белых отбывает наказание в колонии за получение взятки в 400 тысяч евро в одном из столичных ресторанов. После задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Суд обязал его выплатить государству штраф в размере 48,2 млн рублей. В брак Рейферт и Белых вступили осенью 2017 года. В беседе с НСН адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов рассказал, что церемония прошла быстро, без торжественной части, а единственными гостями и свидетелями церемонии были лишь сотрудники изолятора.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей