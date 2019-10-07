Никита Белых намерен выплачивать штраф государству тысячу лет

7 октября 201911:34

Выплатить государству штраф в 48,2 миллиона рублей должен бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за получение взяток в колонии. Как рассказал РБК арестант, на погашение этого штрафа ему понадобится тысяча лет.

«Для меня вопрос [откуда брать деньги]. Поэтому я обратился в суд с просьбой предоставить либо рассрочку, либо отсрочку, потому что возможности выплатить этот штраф у меня физически нет», — рассказал Белых. Суд ему в прошении отказал.

Никита Белых отказывается комментировать свой развод

Как отмечается телеканал «360», всё имущество бывшего чиновника арестовано. По оценке Белых, реализовать его можно за 5-7 миллионов рублей, что не покроет всей суммы долга.

Добавим, сейчас Никита Белых работает в колонии библиотекарем. Часть зарплаты, которая составляет 4,8 тысячи рублей, он отдаёт в счёт погашения штрафа.

Ранее супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых (в девичестве Рейферт) рассказала НСН, почему решилась на развод с мужем, отбывающим наказание.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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