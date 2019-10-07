Никита Белых намерен выплачивать штраф государству тысячу лет
Выплатить государству штраф в 48,2 миллиона рублей должен бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за получение взяток в колонии. Как рассказал РБК арестант, на погашение этого штрафа ему понадобится тысяча лет.
«Для меня вопрос [откуда брать деньги]. Поэтому я обратился в суд с просьбой предоставить либо рассрочку, либо отсрочку, потому что возможности выплатить этот штраф у меня физически нет», — рассказал Белых. Суд ему в прошении отказал.
Как отмечается телеканал «360», всё имущество бывшего чиновника арестовано. По оценке Белых, реализовать его можно за 5-7 миллионов рублей, что не покроет всей суммы долга.
Добавим, сейчас Никита Белых работает в колонии библиотекарем. Часть зарплаты, которая составляет 4,8 тысячи рублей, он отдаёт в счёт погашения штрафа.
Ранее супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых (в девичестве Рейферт) рассказала НСН, почему решилась на развод с мужем, отбывающим наказание.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Левада-центр»: Россияне считают спорт войной и допускают допинг
- Данные миллионов абонентов «Билайна» слили в сеть
- Рада обозначила «красные линии» в предоставлении особого статуса Донбассу
- СМИ узнали о попытке США сместить руководство «Нафтогаза»
- Трамп потребовал объявить импичмент объявившей ему импичмент Пелоси
- Активисты Putin Team поздравили президента смелым поступком
- Арашукова-старшего уволили за прогул и утрату доверия
- Никита Белых намерен выплачивать штраф государству тысячу лет
- Появилось видео прогулки Путина и Шойгу в тайге
- Новости за ночь: СМИ подсчитали число танков у России и НАТО