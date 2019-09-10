Супруга Никиты Белых предпочла супружеству правозащитную стезю
Екатерина Белых-Рейферт рассказала НСН, почему вышла за экс-губернатора замуж, когда он находился в СИЗО, а теперь, когда он в колонии, – решила развестись.
Супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых (в девичестве Рейферт) заявила, что не собирается восстанавливать брак с ним и полностью разочарована в «маразматической системе «регистрации гражданских актов»». Сейчас экс-губернатор отбывает заключение в колонии по обвинению во взятке. В интервью НСН Белых-Рейферт также рассказала, по какой причине решила развестись с бывшим возлюбленным, которого сейчас называет просто другом.
– Завершилась ли уже процедура развода?
– Процедура развода пока не завершилась. Мы столкнулись с очередным бюрократическим маразмом: в ЗАГСе потребовали оригинал приговора. Это, конечно, за гранью иронии – ведь никого из доблестных регистраторов гражданских актов не смущает, что оригинал в единственном экземпляре и он необходим как для кассации, так и для прочих юридических манипуляций. Потому что «у нас так написано». С таким же успехом можно было бы попросить паспорт Никиты Юрьевича из колонии прислать. В очередной раз убеждаюсь в абсолютной ненужности этой маразматической системы «регистрации гражданских актов» – она противна здравомыслящему человеку. Мы пошли через суд. Право посещать гражданина, содержащегося в колонии, есть как у родственников, как у журналистов с целью интервью (с учётом согласия заключённого – и никто не имеет никакого правового основания препятствовать СМИ), так и у прочих лиц по разрешению руководства колонии.
– Вы намерены и в дальнейшем посещать? И как долго, по вашему мнению, продлится процедура развода?
– Намерена. Процедура стандартно – месяц или чуть дольше.
– Если не секрет, какие сейчас у вас отношения с мужем?
– Дружеские.
– То есть вы не намерены в дальнейшем воссоздавать ваш брак?
– Нет. Во-первых, мы определились в своих убеждениях и направлениях развития. А штампы в паспортах можно оставить для тех, кто убеждён, что они хоть что-либо значат.
– Что стало причиной для расторжения? Само заключение? Или связанное с ним внимание СМИ?
– Ни то, ни другое. Во-первых, не стоит игнорировать предысторию заключения брака – без официального штампа Следственный Комитет не предоставил бы нам возможности общаться. Соответственно возможности поддержать Никиту в условиях тяжелейшего заключения в Лефортово. Сейчас вопрос так остро не стоит, отбывание наказания в колонии существенно отличается от пребывания в изоляторе. За эти три года мне удалось выявить ключевую идею, которая наполняет мой путь смыслом – идею помощи людям. Правозащита – сложный путь, требующий полного вовлечения. Жертвовать приходится многим, как и минимизировать риски. Когда у правозащитника супруг в заключении – это риск очевидный, думаю, пояснять никому не нужно. Мы же в первую очередь друзья и было бы странно в этой парадигме ставить штамп в паспорте против призвания, не так ли? Дело уже не в нас и не в конкретной ситуации, а в тех людях, которым мне удалось помочь за все это время. Это не сиюминутный выбор, а взвешенная позиция двух сознательных людей.
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