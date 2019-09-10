Супруга Никиты Белых предпочла супружеству правозащитную стезю

Супруга бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых (в девичестве Рейферт) заявила, что не собирается восстанавливать брак с ним и полностью разочарована в «маразматической системе «регистрации гражданских актов»». Сейчас экс-губернатор отбывает заключение в колонии по обвинению во взятке. В интервью НСН Белых-Рейферт также рассказала, по какой причине решила развестись с бывшим возлюбленным, которого сейчас называет просто другом.

– Завершилась ли уже процедура развода?

– Процедура развода пока не завершилась. Мы столкнулись с очередным бюрократическим маразмом: в ЗАГСе потребовали оригинал приговора. Это, конечно, за гранью иронии – ведь никого из доблестных регистраторов гражданских актов не смущает, что оригинал в единственном экземпляре и он необходим как для кассации, так и для прочих юридических манипуляций. Потому что «у нас так написано». С таким же успехом можно было бы попросить паспорт Никиты Юрьевича из колонии прислать. В очередной раз убеждаюсь в абсолютной ненужности этой маразматической системы «регистрации гражданских актов» – она противна здравомыслящему человеку. Мы пошли через суд. Право посещать гражданина, содержащегося в колонии, есть как у родственников, как у журналистов с целью интервью (с учётом согласия заключённого – и никто не имеет никакого правового основания препятствовать СМИ), так и у прочих лиц по разрешению руководства колонии.

– Вы намерены и в дальнейшем посещать? И как долго, по вашему мнению, продлится процедура развода?

– Намерена. Процедура стандартно – месяц или чуть дольше.

– Если не секрет, какие сейчас у вас отношения с мужем?

– Дружеские.

– То есть вы не намерены в дальнейшем воссоздавать ваш брак?

– Нет. Во-первых, мы определились в своих убеждениях и направлениях развития. А штампы в паспортах можно оставить для тех, кто убеждён, что они хоть что-либо значат.