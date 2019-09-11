Суд хочет вернуть дело Серебренникова в Прокуратуру

Суд предложил вернуть в Прокуратуру дело режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях, сообщает АГН «Москва». По словам судьи Ирины Аккуратовой, дело необходимо вернуть в связи с нарушениями.

Ранее суду были предоставлены выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертизы, оценившей мероприятия проекта по продвижению в России современного искусства «Платформа» как значительное культурное явление, сообщает RT.

Адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза выяснила, что на проект «Платформа» потрачено 216 млн рублей при стоимости 260 млн. По его словам, его подзащитный не только не похитил средства государства, но и сэкономил их.

