Экс-советнику посольства РФ во Франции дали 18 лет колонии за госизмену

Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения в колонии строгого режима, после чего в течение двух лет в отношении него будет действовать ограничение свободы.

Кроме того, Кондрацкого лишили звания полковника запаса.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы до 22 апреля 2024 года продлил срок ареста уроженцу Тольятти Юрию Плыске, которого обвинили в госизмене, сообщает RT.

