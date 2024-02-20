Экс-советнику посольства РФ во Франции дали 18 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд признал виновным в госизмене бывшего советника посольства РФ во Франции Игоря Кондрацкого, сообщает РИА Новости.

В Красноярске мужчине дали 13 лет колонии за госизмену и подготовку диверсии

Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения в колонии строгого режима, после чего в течение двух лет в отношении него будет действовать ограничение свободы.

Кроме того, Кондрацкого лишили звания полковника запаса.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы до 22 апреля 2024 года продлил срок ареста уроженцу Тольятти Юрию Плыске, которого обвинили в госизмене, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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