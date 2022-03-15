Сотрудницу «Первого канала» Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей

Останкинский суд Москвы оштрафовал редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая устроила акцию во время эфира Первого канала, на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции. Это наказание не за перформанс в эфире, а за записанное заранее видеообращение, в котором она говорила много незаконного. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Кристина Явкина.

Однако в СК РФ уже началась доследственная проверка в отношении журналистки, по итогам которой следователи могут возбудить уголовное дело по новой статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», по которой Овсянниковой грозит до 15 лет лишения свободы.