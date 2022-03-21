На Первом канале назвали предательством поступок ворвавшейся в эфир сотрудницы

Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине, предала страну и своих коллег. Таким мнением поделился заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов.

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«Я к тому, чтобы называть вещи своими именами, и только. Эмоциональный порыв — это одно. А предательство — совсем другое», — подчеркнул журналист.

Кроме того, Клейменов указал, что до инцидента Овсянникова говорила с неким сотрудником посольства Великобритании «в штатском». Замгендира Первого не уточнил цель и предмет разговора и личность собеседника бывшей сотрудницы телеканала.

Марина Овсянникова вечером 14 марта появилась в эфире программы «Время» с плакатом, напоминает Ura.ru. Позже женщину задержали, суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент хулиганством, пишет Газета.ру.

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