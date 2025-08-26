Экс-сотрудник «Яндекса» Ирин получил 15 лет колонии за госизмену

По данным следствия, в февраля 2022 года мужчина перевёл 500 долларов на счёт украинского фонда помощи ВСУ «Вернись живым», который признан в РФ нежелательной организацией.

По решению суда, Ирину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на пять млн рублей.

Ранее в Севастополе местный житель, передававший украине информацию о местах дислокации военной техники РФ, получил 14 лет колонии по делу о госизмене, сообщает RT.

