Экс-сотрудник «Яндекса» Ирин получил 15 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд признал бывшего сотрудника «Яндекса» Сергея Ирина виновным в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в февраля 2022 года мужчина перевёл 500 долларов на счёт украинского фонда помощи ВСУ «Вернись живым», который признан в РФ нежелательной организацией.

По решению суда, Ирину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его оштрафовали на пять млн рублей.

Ранее в Севастополе местный житель, передававший украине информацию о местах дислокации военной техники РФ, получил 14 лет колонии по делу о госизмене, сообщает RT.

