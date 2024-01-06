Рэпер Vacio может получить новый арест на 15 суток после «голой вечеринки»

Новый арест на 15 суток грозит рэперу Николаю Васильеву (Vacio) в связи с его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Лефортовского суда Москвы.

Суд признал вечеринку Ивлеевой пропагандой гомосексуальных отношений

В них содержится протокол об административном правонарушении в отношении Васильева. Он нарушил ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

В соответствии с законодательством, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток.

Ранее рэпер Николай Васильев (Vacio) был арестован после вечеринки на 15 суток, его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Как отмечается в решении суда, меры связаны с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Васильев пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган. Мероприятие, попавшее в поле зрения правоохранителей, состоялось в московском клубе Mutabor 20 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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