Рэпер Vacio может получить новый арест на 15 суток после «голой вечеринки»
Новый арест на 15 суток грозит рэперу Николаю Васильеву (Vacio) в связи с его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Лефортовского суда Москвы.
В них содержится протокол об административном правонарушении в отношении Васильева. Он нарушил ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
В соответствии с законодательством, нарушитель может быть арестован на срок до 15 суток.
Ранее рэпер Николай Васильев (Vacio) был арестован после вечеринки на 15 суток, его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Как отмечается в решении суда, меры связаны с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений». Васильев пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган. Мероприятие, попавшее в поле зрения правоохранителей, состоялось в московском клубе Mutabor 20 декабря.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дания перенесла на полгода передачу Украине истребителей F-16
- СМИ: США скоро не смогут обеспечивать Украину ракетами для Patriot
- СМИ назвали причину смерти внука Хрущева
- Собянин: Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» посетили 260 тыс человек
- В Московской области назвали сроки решения проблемы с отоплением в Подольске
- В Италии реабилитировали Марадону по делу о неуплате налогов
- Ирак собирается вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду
- Гладков: ПВО сбила цель над пригородом Белгорода
- В Белгороде отменили богослужения ночью в Рождество
- Провальная мобилизация: На Украине готовятся обновить условия пополнения армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru