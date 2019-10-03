Экс-сиделец придумал, как разгрузить российские тюрьмы

Россия находится на первом месте в Европе по числу «сидельцев » на 100 тысяч жителей. Об этом сообщается в докладе за 2018 год по реформе российских тюрем экспертов Общероссийского гражданского форума (ОГФ). Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года в местах лишения свободы и СИЗО находилось более 543 тысяч человек. Во Франции и Германии, где суммарное число жителей приблизительно равно российскому, количество заключенных составляет не более 200 тысяч человек. В прошлом году по этому показателю РФ была на 19-м месте в мире.

Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский рассказал НСН, что статистику по заключенным в России «подкручивают» представители Средней Азии.

«Статистика – лукавая вещь. В московских тюрьмах есть камеры, в которых сидят по два-три аборигена, остальные 15-20-30 человек – это представители Средней Азии. Основной их бизнес в Средней Азии – наркоторговля. На заработки в Россию едут молодые мужчины, без женщин, значит много изнасилований. Они воспитаны в такой культуре, где их криминальные порывы сдерживают определенные рамки, а здесь их ничего не сдерживает. Этим обуславливается большое количество преступлений, которые они совершают у нас», – считает собеседник НСН.

Держать такое большое число людей в тюрьмах экономически невыгодно.

«Лагеря сейчас на 50 процентов нерабочие. Это раньше они приносили пользу нашей экономике. Сейчас все эти «гости» из Средней Азии – тяжелые ноши, он лежат на нашем бюджете, их же всех надо кормить, бельем снабжать…», – отметил Орский.