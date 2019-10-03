Экс-сиделец придумал, как разгрузить российские тюрьмы
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» рассказал НСН, почему Россия оказалась на первом месте в Европе по числу заключенных.
Россия находится на первом месте в Европе по числу «сидельцев » на 100 тысяч жителей. Об этом сообщается в докладе за 2018 год по реформе российских тюрем экспертов Общероссийского гражданского форума (ОГФ). Отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года в местах лишения свободы и СИЗО находилось более 543 тысяч человек. Во Франции и Германии, где суммарное число жителей приблизительно равно российскому, количество заключенных составляет не более 200 тысяч человек. В прошлом году по этому показателю РФ была на 19-м месте в мире.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский рассказал НСН, что статистику по заключенным в России «подкручивают» представители Средней Азии.
«Статистика – лукавая вещь. В московских тюрьмах есть камеры, в которых сидят по два-три аборигена, остальные 15-20-30 человек – это представители Средней Азии. Основной их бизнес в Средней Азии – наркоторговля. На заработки в Россию едут молодые мужчины, без женщин, значит много изнасилований. Они воспитаны в такой культуре, где их криминальные порывы сдерживают определенные рамки, а здесь их ничего не сдерживает. Этим обуславливается большое количество преступлений, которые они совершают у нас», – считает собеседник НСН.
Держать такое большое число людей в тюрьмах экономически невыгодно.
«Лагеря сейчас на 50 процентов нерабочие. Это раньше они приносили пользу нашей экономике. Сейчас все эти «гости» из Средней Азии – тяжелые ноши, он лежат на нашем бюджете, их же всех надо кормить, бельем снабжать…», – отметил Орский.
Кроме того, «рэкетир на пенсии» полагает, что оступившихся людей нужно не в тюрьмы сажать – суды должны продумать иной род наказаний за правонарушения.
«Если оступился молодой, здоровый парень, дайте ему меньше срок, отправьте в Сирию, в Ливию. Если он такой «оторвяга», пусть лучше там себя проявит контрактником, заработает для семьи. А их загоняют в тюрьму, где работают не Макаренки и не Сухомлинские, а те, которые пришли наживаться, либо клинические садисты. Надо понять, что хотим – возродить русскую нацию, которая действительно является скрепой, или загнать полстраны в тюрьму. На русском народе держится единство нашей страны», – считает Михаил Орский.
Ранее авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский прокомментировал НСН инициативу Минюста Грузии о микро-тюрьмах для подростков.
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